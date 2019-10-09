|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПОЯВЯТСЯ ДВЕ НОВЫЕ ОСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОБУСОВ
17:08 09.10.2019
Для столичных автобусов №11 и №87С с 11 октября учреждаются новые остановочные пункты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», появятся новые остановки:
«Радужная» по ул. Радужной за перекрестком с просп. Победителей для автобусного маршрута №11 при движении в сторону ДС Веснянка;
«Гостиница Агат» по ул. Седых за перекрестком с ул. Карбышева для автобусного маршрута №87C при движении в направлении ДС Зеленый Луг-6.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2019
Курсы в банках
на 09.10.2019
Конвертация в банках
на 09.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте