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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ПОЯВЯТСЯ ДВЕ НОВЫЕ ОСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОБУСОВ
17:08 09.10.2019

Для столичных автобусов №11 и №87С с 11 октября учреждаются новые остановочные пункты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», появятся новые остановки:

«Радужная» по ул. Радужной за перекрестком с просп. Победителей для автобусного маршрута №11 при движении в сторону ДС Веснянка;

«Гостиница Агат» по ул. Седых за перекрестком с ул. Карбышева для автобусного маршрута №87C при движении в направлении ДС Зеленый Луг-6.
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