Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY проанализировал данные за 3 квартал 2019 года и представил основные итоги.

В 3 квартале 2019 года на сайте rabota.tut.by наблюдался незначительный рост количества вакансий – +3,6% относительно 2 квартала. Данное изменение произошло, в основном, за счет следующих профобластей: наука, образование (+67,6% в 3 квартале по сравнению со 2 кварталом); домашний персонал – +27,1%; рабочий персонал – +7,1%; начало карьеры, студенты – +6,7%; закупки – +6,6%.

Следует отметить, что рынок труда подвержен влиянию сезонности. Этим объясняется увеличение количества вакансий в сфере науки и образования в предосенний период.

Лидирующие позиции по количеству вакансий стабильно занимают следующие профессиональные сферы: «Продажи» (26,9% от общего количества вакансий), «Рабочий персонал» (12,7%), «Информационные технологии» (12,2%), «Транспорт и логистика» (10,8%) и «Производство» (9,9%).

В 3 квартале 2019 года в базу добавилось 113157 новых резюме. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество активных резюме выросло на 8,3%. А относительно 2 квартала 2019 года – на 2,9%.

В 3 квартале ситуация в структуре резюме не изменилась. Активнее всего работу искали студенты и молодые специалисты, а также представители следующих профессиональных сфер: «Продажи»; «Транспорт, логистика»; «Производство»; «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы».

В Беларуси на одну вакансию на сайте rabota.tut.by приходится 6,5 резюме, что принято считать в пределах нормы. По сравнению с 3 кварталом 2018 года конкуренция выросла: ранее она составляла 5,5 резюме. На текущий момент конкуренция наблюдается и среди соискателей за вакансии, и среди работодателей за работников. Компании активно конкурируют за наиболее подходящих и компетентных кандидатов. В этих условиях им необходимо приложить достаточно много усилий, чтобы привлечь соискателя и удержать его в компании.

Конкуренция на рынке труда отличается в зависимости от профобласти, а также опыта работы. Ожидаемо, сложнее всего найти работу людям без опыта и молодым специалистам – 25,8 резюме на 1 вакансию. Конкуренция выше среднерыночной также и в сфере искусства, развлечения и масс-медиа – 6,9 резюме на 1 вакансию. И, наоборот, конкуренция среди рабочего персонала существенно ниже рыночной – 1,8 резюме.

Однако необходимо учитывать то, что рабочий персонал предпочитает связываться с работодателем напрямую – звонить по указанному в вакансии номеру телефона, а не откликаться «онлайн» с помощью резюме.