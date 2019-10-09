ОАО «МАЗ» представляет свою технику на 16-м Европейском автомобильном конгрессе (ЕАEС-2019), который проходит 7-10 октября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Минский автомобильный завод представил уже зарекомендовавшие себя модели автотехники. Среди них - автопоезд, состоящий из седельного тягача МАЗ-5440М7 (двигатель экологического класса Евро-6) с изотермическим прицепом МАЗ-930011, предназначенный для различных грузоперевозок. Также здесь представлен седельный тягач МАЗ-643228 с двигателем китайского производства WEICHAI экологического класса Евро-5.

К тому же любители автоспорта могут своими глазами увидеть спортивный автомобиль МАЗ-5309RR и пообщаться с пилотами команды «МАЗ-СПОРТавто». Обсудить технические и коммерческие вопросы удобно в автомобиле-офисе Купава – 673110, оборудованном всем необходимым для комфортных переговоров.

На автомобильном конгрессе можно получить технологическую информацию, касающуюся развития автомобильной промышленности, и ознакомиться с последними трендами в этой сфере. На мероприятии представлены последние инновации европейских компаний и университетов таких стран, как Германия, Франция, Италия. Конгресс стал местом встречи порядка 300 инженеров и руководителей более чем из 30 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Здесь они смогут обменяться знаниями и сформировать совместные проекты в области создания экологически чистого, безопасного, современного автомобильного транспорта.