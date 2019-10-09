Проект указа, предусматривающий механизм повышения эффективности реализации древесины, направлен на рассмотрение Президенту. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 8 октября на заседании Президиума Совета министров.

«Позавчера направлен главе государства на рассмотрение проект указа, содержащий механизм повышения эффективности реализации древесины», – сказал Сергей Румас.

Он отметил, что вопрос развития лесного хозяйства и повышения эффективности использования лесных ресурсов находится на постоянном контроле президента. Перед правительством были поставлены задачи по наведению и поддержанию должного порядка в лесах, обеспечению бережливого отношения к лесу, реализации системы рационального и эффективного лесопользования, в том числе с применением опыта развитых стран. Обращалось внимание на эффективность работы деревообрабатывающих цехов лесхозов и полной переработке древесины внутри страны, исключающей необходимость экспорта круглого леса.

В этом направлении уже многое сделано, отметил руководитель правительства. Свидетельством тому является положительная динамика как качественных, так и количественных показателей состояния лесов, а также результаты производственной и финансово-хозяйственной деятельности лесохозяйственных учреждений.

«Вместе с тем сегодня необходимо рассмотреть меры, направленные на выполнение отдельных поручений главы государства в части полной переработки древесины внутри страны, в том числе экспорта круглого леса и ликвидации задолженности за поставленную древесину, – сказал Сергей Румас. – Актуален и вопрос качества проведения лесохозяйственных мероприятий, включая санитарные рубки в очагах вредителей леса».

Как отметил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, прошлый год был отработан в условиях отсутствия экспорта круглой древесины, весь объем заготовленного сырья был переработан внутри страны. В то же время он обратил внимание на проблему усыхания хвойных насаждений, что обострило вопрос переработки низкокачественной древесины.

«Поэтому в этом году мы были вынуждены обратиться к главе государства с предложением разрешить реализацию 900 тыс. куб. м низкокачественной древесины на экспорт, что позволило нам вовлечь в оборот весь имеющийся ресурс», – добавил министр.

Он отметил, что вопрос переработки низкокачественной древесины решается в том числе через строительство пеллетных заводов. В настоящее время реализуется проект по созданию шести таких производств. В перспективе появятся еще как минимум шесть.

«Но время показывает, что мы не будем останавливаться на двенадцати производствах. Сегодня это экономически целесообразно, это 100% экспортно ориентированная продукция», – подчеркнул Виталий Дрожжа.

Как сообщает Аппарат Совмина, первые шесть из указанных двенадцати пеллетных заводов планируется ввести в эксплуатацию до июня 2020 года, еще шесть – в 2021 году. Мощность всех этих производств позволит перерабатывать около 1 млн куб. м сырья, в том числе отходов лесопиления.