ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ЦИФРОВЫЕ ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ» ПРОЙДЕТ 11 ОКТЯБРЯ
14:10 09.10.2019

Научно-практическое мероприятие в формате круглого стола, посвященное обсуждению актуальных проблем развития гражданского законодательства в условиях цифровой экономики, состоится 11 октября.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, целью круглого стола «Цифровые права в гражданском праве» является научное осмысление новых норм законодательства, определяющих особенности осуществления гражданских прав в цифровой среде, а также обмен опытом правового регулирования отношений, связанных с признанием и осуществлением «цифровых прав» в законодательстве Беларуси и России.

Предметом обсуждения участников мероприятия станут нормы декрета №8 от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики» и практика их применения, положения Федерального закона №34-ФЗ от 18 марта 2019 г., включившего в Гражданский кодекс России понятие «цифровые права», а также связанные с этим перспективы развития норм Гражданского кодекса Беларуси.

Кроме того, планируется обсуждение таких вопросов, как: основные тенденции развития гражданского законодательства Беларуси и России в условиях формирования цифровой экономики; правовая природа и содержание «цифровых прав»; порядок осуществления и распоряжения цифровыми правами; проблематика заключения и исполнения договоров в цифровой среде, в том числе практика совершения и исполнения сделок посредством смарт-контрактов в Беларуси и России.

В работе круглого стола примут участие представители Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при президенте России, НЦЗПИ, администрации Парка высоких технологий, юридических компаний, а также IT-компаний Беларуси.

Результатом проведения мероприятия предполагается выработка рекомендаций о возможностях и направлениях совершенствования гражданского законодательства в цифровой сфере. Видеозапись круглого стола будет размещена на интернет-сайте НЦЗПИ.

Организаторами мероприятия выступают Национальный центр законодательства и правовых исследований Беларуси (НЦЗПИ), Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при президенте России, администрация Парка высоких технологий, Минское областное отделение ОО «Белорусский республиканский союз юристов».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2019
валюта курс
EUR 2.2731
USD 2.0696
RUB 3.1888
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2737 +0.0006
USD 2.0708 +0.0012
RUB 3.1842 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2720 2.2750
USD 2.0680 2.0710
RUB 3.1800 3.1850
подробнее

Конвертация в банках
на 09.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0970 1.1000
EUR/RUB 71.2500 71.5000
USD/RUB 64.8500 65.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте