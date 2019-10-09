Научно-практическое мероприятие в формате круглого стола, посвященное обсуждению актуальных проблем развития гражданского законодательства в условиях цифровой экономики, состоится 11 октября.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, целью круглого стола «Цифровые права в гражданском праве» является научное осмысление новых норм законодательства, определяющих особенности осуществления гражданских прав в цифровой среде, а также обмен опытом правового регулирования отношений, связанных с признанием и осуществлением «цифровых прав» в законодательстве Беларуси и России.

Предметом обсуждения участников мероприятия станут нормы декрета №8 от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики» и практика их применения, положения Федерального закона №34-ФЗ от 18 марта 2019 г., включившего в Гражданский кодекс России понятие «цифровые права», а также связанные с этим перспективы развития норм Гражданского кодекса Беларуси.

Кроме того, планируется обсуждение таких вопросов, как: основные тенденции развития гражданского законодательства Беларуси и России в условиях формирования цифровой экономики; правовая природа и содержание «цифровых прав»; порядок осуществления и распоряжения цифровыми правами; проблематика заключения и исполнения договоров в цифровой среде, в том числе практика совершения и исполнения сделок посредством смарт-контрактов в Беларуси и России.

В работе круглого стола примут участие представители Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при президенте России, НЦЗПИ, администрации Парка высоких технологий, юридических компаний, а также IT-компаний Беларуси.

Результатом проведения мероприятия предполагается выработка рекомендаций о возможностях и направлениях совершенствования гражданского законодательства в цифровой сфере. Видеозапись круглого стола будет размещена на интернет-сайте НЦЗПИ.

Организаторами мероприятия выступают Национальный центр законодательства и правовых исследований Беларуси (НЦЗПИ), Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при президенте России, администрация Парка высоких технологий, Минское областное отделение ОО «Белорусский республиканский союз юристов».