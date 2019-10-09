Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 9 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию колбасных изделий, бескостной говядины и готовой продукции из мяса птицы с белорусского предприятия ПУП «Брестские традиции».

«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

При этом сохраняются ограничения на поставки продукции, запрещенной по АЧС и губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должная быть выработана с 9 октября 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.