РУП «Белпочта» предупреждает о злоумышленниках, которые от имени национального оператора почтовой связи рассылают на электронную почту сообщения с вредоносным программным обеспечением.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, на сегодня зафиксированы случаи спам-рассылок, которые распространяются по электронной почте в интернете. Письма содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени РУП «Белпочта».

«В связи с этим сообщаем, что отправка спам-сообщений осуществляется с адресов электронной почты, которые не имеют к РУП «Белпочта» никакого отношения. Во избежание заражения своих компьютеров призываем клиентов не открывать письма с сомнительным содержанием от неизвестных адресатов. Напоминаем, что у национального оператора почтовой связи РУП «Белпочта» зарегистрировано доменное имя belpost.by», – отметили в РУП «Белпочта».