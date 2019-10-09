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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О СПАМ-РАССЫЛКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ С ВРЕДОНОСНЫМ ПО
13:05 09.10.2019
РУП «Белпочта» предупреждает о злоумышленниках, которые от имени национального оператора почтовой связи рассылают на электронную почту сообщения с вредоносным программным обеспечением.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, на сегодня зафиксированы случаи спам-рассылок, которые распространяются по электронной почте в интернете. Письма содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени РУП «Белпочта».
«В связи с этим сообщаем, что отправка спам-сообщений осуществляется с адресов электронной почты, которые не имеют к РУП «Белпочта» никакого отношения. Во избежание заражения своих компьютеров призываем клиентов не открывать письма с сомнительным содержанием от неизвестных адресатов. Напоминаем, что у национального оператора почтовой связи РУП «Белпочта» зарегистрировано доменное имя belpost.by», – отметили в РУП «Белпочта».
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