Более 24 тысяч учащихся 10-11-х классов из 2100 учреждений общего среднего образования проверили свои финансовые знания в ходе первого этапа республиканской олимпиады по финансовой грамотности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, олимпиада является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. Основная ее цель – популяризация знаний в области финансов, формирование у учащихся практических навыков использования финансовых инструментов, развитие финансовой культуры молодежи. Олимпиадные задания направлены на проверку знаний по темам, без которых невозможно разумное финансовое поведение в современном обществе, – личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, страхование, налоги, инвестиции и др. В тесты также включены задачи на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.

Второй и третий региональные этапы республиканской олимпиады состоятся 18 октября и 15 ноября. Заключительный этап олимпиады пройдет в Минске в Национальном банке 13 декабря. Победителям олимпиады будут вручены грамоты и ценные подарки.

Олимпиада проводится Национальным банком и Министерством образования Беларуси ежегодно с 2014 года.