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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ЛЕС» ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ 19 ОКТЯБРЯ
12:28 09.10.2019
Республиканская добровольная акция «Чистый лес» пройдет в Беларуси 19 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, кампания по наведению порядка в лесном фонде будет приурочена к Году малой родины. В течение дня волонтеры смогут помочь лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, посторонних предметов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Особое внимание будет уделено местам массового отдыха населения, а также благоустройству памятных объектов.
Следует отметить, что ежегодно организациями системы Минлесхоза направляются значительные силы и средства на наведение порядка в лесном фонде. Так, только в 2018 году лесхозами было обустроено 145 мест отдыха, убрано 9,5 тыс. кубометров бытового мусора вдоль автомобильных дорог, садовых товариществ и населенных пунктов, расчищено свыше 750 км квартальных просек. Помимо этого, проведены рубки ухода за лесом, уходы за лесными культурами, установлены тематические аншлаги на природоохранную тематику.
Существенный вклад в наведение порядка в лесном фонде вносят участники акции «Чистый лес». Впервые мероприятие было проведено в 2010 году, за это время в нем поучаствовали сотни тысяч добровольцев. Акцию активно поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны.
Стать участником акции сможет каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Организации Министерства лесного хозяйства обеспечат всех участников мероприятия необходимым инвентарем.
В нынешнем году особое внимание будет уделено подрастающему поколению. Каждый школьник, принявший участие в акции, получит от лесохозяйственных учреждений символический сувенир. Таким образом, Министерство лесного хозяйства надеется воспитать у молодого поколения бережное отношение к важнейшему природному ресурсу страны.
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