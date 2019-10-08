Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно со Следственным комитетом выявил факты сокрытия от налогообложения минским обществом с дополнительной ответственностью выручки от оказания услуг по регистрации и обслуживанию деятельности оффшорных компаний, что повлекло неуплату сумм налогов в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, столичное ОДО на протяжении нескольких лет занижало выручку, полученную от реализации услуг. Белорусская фирма оказывала услуги в сфере международного корпоративного права по вопросам оптимизации налоговой нагрузки с использованием иностранных компаний, а также по регистрации и обслуживанию деятельности компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях.

Выручка поступала на расчетные счета подконтрольной иностранной организации, которая зарегистрирована в Гибралтаре, и в учете ОДО не отражалась.

По информации ДФР, в 2011-2018 годах размер сокрытого дохода от реализации на территории Беларуси услуг составил не менее 3,5 млн долларов. Это повлекло занижение налоговой базы по налогу при упрощенной системе налогообложения и, как результат, неуплату в бюджет значительных сумм.

По факту уклонения от уплаты сумм налога в особо крупном размере Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

Подозреваемыми по уголовному делу признаны директор и бывший учредитель ОДО. Они добровольно возместили предварительно определенную сумму неуплаченного налога в размере 170 тыс. рублей.

В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу изъяты документы, печати компаний-нерезидентов, компьютерная техника и другие носители информации, содержащие сведения о занятии подозреваемыми противоправной деятельностью. Также обнаружена и изъята валюта на общую сумму 135 тыс. долларов в эквиваленте.

С целью возмещения ущерба, причиненного государству, на имущество подозреваемых наложен арест.

Кроме того, установлены лица, пользовавшиеся услугами ОДО, а также его причастность к обслуживанию и регистрации не менее 500 компаний-нерезидентов оффшорных зон.

В настоящее время работники органов финансовых расследований Комитета госконтроля проводят проверочные мероприятия в отношении субъектов хозяйствования, использовавших реквизиты иностранных компаний, в том числе для документального оформления хозяйственных операций по приобретению и реализации товаров (работ, услуг) в целях незаконной минимизации сумм налоговых обязательств.