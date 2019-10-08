ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУПРАВЛЕНИЯ В ОКТЯБРЕ ПРОВЕДУТ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН В РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ

11:06 09.10.2019 Руководители республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, в октябре проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, 16 октября в Лепельском райисполкоме граждан примет председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев. На 23 октября запланирован прием граждан в Кобринском райисполкоме министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком. 24 октября прием граждан состоится в Борисовском райисполкоме – министром труда и социальной защиты Ириной Костевич; в Глусском райисполкоме – министром внутренних дел Юрием Караевым.