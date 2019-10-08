ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПРИГЛАШАЮТ НА ПРИГОРОДНЫЙ МАРШРУТ №1270-СК «МИНСК – П. РАТОМКА»

10:55 09.10.2019 Государственное предприятие «Столичный транспорт и связь» приглашает перевозчиков для перевозок пассажиров по пригородному маршруту №1270-СК «Минск (Ст.м. Пушкинская) – п. Ратомка» по одной карточке маршрута (ежедневно) автобусами категории М3. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, право выполнения автомобильных перевозок пассажиров по пригородному маршруту №1270-СК «Минск (Ст.м. Пушкинская) – п. Ратомка» будет предоставлено на период организации и проведения конкурса, но не более чем на 3 месяца.