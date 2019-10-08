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ЭКОНОМИКА РБ


УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА В "ВЕЛИКОМ КАМНЕ" ПРОЯВИЛИ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС К БЕЛОРУССКИМ ВЕНЧУРНЫМ ФОНДАМ
10:42 09.10.2019

В Китайско-белорусском индустриальном парке 8 октября состоялся семинар "Состояние и перспективы развития экономики Республики Беларусь".

Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка, целью семинара стало информирование слушателей об актуальном состоянии белорусской экономики, основных макроэкономических индикаторах, выявление наиболее перспективных ниш для инвестирования.

Среди рассматриваемых вопросов были анализ динамики ВВП, сравнительный анализ макроэкономических показателей Беларуси со странами ближнего зарубежья, прогноз развития экономики Беларуси, анализ основных направлений экспорта и импорта.

В ходе мероприятия слушатели продемонстрировали высокий интерес к белорусским венчурным фондам, особым экономических зонам страны и другим темам.

Организаторами встречи выступило СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", а в роли лектора был руководитель Агентства стратегического и экономического развития. В мероприятии также приняли участие представители компаний-резидентов индустриального парка.
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