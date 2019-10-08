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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВИТЕБЩИНЕ СНИЗИЛИСЬ ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВОК ФРУКТОВ, ЯГОД И ГРИБОВ
10:20 09.10.2019
В Витебской области овощей, фруктов, грибов и ягод в январе-августе 2019 года заготовлено меньше по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом», пишет газета «Витебские вести».
Заготовители объясняют это низкой активностью населения и неурожаем нынешнего сезона. Вместе с тем в ходе мониторинга, проведенного в ряде заготовительных пунктов Витебского района, установлено, что граждане не были в полной мере информированы о перечне закупаемых видов продукции и сырья, закупочных ценах, порядке расчета, организации приема. Также не владели всей необходимой информацией и работники, осуществлявшие прием продукции.
О возникших проблемах можно сообщить по телефонам «горячей линии» 8 (0212) 37-54-53, 37-61-48. Звонки принимаются 9 октября с 10.00 до 12.00. Сотрудники Комитета госконтроля Витебской области выслушают предложения по улучшению организации работы заготовительной деятельности, что поможет принять соответствующие меры реагирования и усилить контроль в данной сфере экономической деятельности.
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