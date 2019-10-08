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ЭКОНОМИКА РБ


УБОРКА КАРТОФЕЛЯ И ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШАЕТСЯ
09:59 09.10.2019

В сельскохозяйственных организациях республики на 8 октября картофель убран на площади 22,7 тыс. га, что составляет 82,1% от площади, подлежащей уборке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, выкопано 716,9 тыс. тонн картофеля, что больше соответствующего периода прошлого года более чем на 49,6 тыс. тонн. Средняя урожайность картофеля в целом по стране составляет 315,7 ц/га, что выше уровня прошлого года на 40 ц/га. Урожайность выше средней по республике достигнута в Витебской (391,5 ц/га), Могилевской (372,6 ц/га) и Минской (334,5 ц/га) областях.

Высокую урожайность картофеля демонстрируют: РУП «Толочинский консервный завод» (площадь посадки картофеля – 901 га, урожайность – 503 ц/га); УКСП «Совхоз Доброволец» Кличевского района (площадь – 320 га, урожайность 439 га); КФХ «Диана» Шкловского района (площадь – 935 га, урожайность 562 ц/га).

Овощи открытого грунта в сельскохозяйственных организациях убраны на площади 4,2 тыс. га (63% площадей, подлежащих уборке). В настоящее время ведется уборка основных культур: моркови, свеклы, капусты. Средняя урожайность овощей (без учета овощного горошка) составляет 337 ц/га, что выше уровня прошлого года на 25 ц/га. Лидером по средней урожайности овощей является Брестская область (592 ц/га). Такой средний уровень урожайности по области обеспечен за счет высокой урожайности моркови – 866 ц/га (+244 ц/га к средней по республике). Лидером в республике по площади посадки моркови и по ее урожайности является ФХ «Новицких» Лунинецкого района (площадь – 606 га, урожайность 870 ц/га).

Сбор плодов и ягод составил более 42 тыс. тонн, что по ряду причин, связанных с погодными условиями, ниже уровня 2018 года. Однако имеющийся урожай позволит в полном объеме обеспечить закладку фруктов, как, впрочем, картофеля и овощей, в стабилизационные фонды на межсезонный период 2019/2020 года.

Уборка всех культур будет завершена в оптимальные агротехнические сроки.
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