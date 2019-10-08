ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «ЛЕАНГРУПП» НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ ИЗ САХАРНОГО ТРОСТНИКА
09:19 09.10.2019

ООО «ЛеанГрупп» завершило производственное тестирование экструзионных туб, изготовленных из полиэтилена, полученного путем переработки сахарного тростника.

Как сообщили ЭКОПРЕСС представители компании, «I'm green™ Полиэтилен» – это пластик, произведенный из возобновляемого сырья – сахарного тростника, в то время как для обычного полиэтилена используется ископаемое сырье, такое как нефть или природный газ.

При производстве биополиэтилена значительно снижаются выбросы углекислого газа в атмосферу.

Тубы из «I'm green™ Полиэтилена» имеют те же технические свойства, внешний вид и универсальность применения, как и произведенные из традиционного полиэтилена.

ООО «ЛеанГрупп» — один из лидеров по производству упаковки на территории СНГ и Европы, производитель ламинатных и экструзионных туб для нужд косметической, фармацевтической и других отраслей.

Производство было запущено в 1999 году, сейчас завод работает на территории СЭЗ «Минск». В 2008 году в дополнение к уже существующему производству ламинатных туб было добавлено новое направление – экструзионное. С середины 2019 года для повышения эффективности компания начала собственное производство комплектующих.

Среди заказчиков компании — крупные производители косметики, бытовой химии, фармацевтической и пищевой промышленности. Предприятие выпускает упаковку для продукции таких брендов, как Unilever, «Белита», «Витэкс», «Белкосмекс», Markell, SPLAT, R.O.C.S, «Весна», «Свобода», «Невская Косметика», Unicosmetic, «Фора Фарм», L’etual, «Рив Гош», Henkel, Johnson&Johnson, Amway, Beiersdorf (Nivea), Yves Rocher, Oriflame, BIOK Laboratorija, Betafarma, Dzintars и др.

Сегодня производственная база компании ЛеанГрупп включает две производственные площадки: в Минске (Беларусь) и в Екатеринбурге (Россия). Для расширения возможностей взаимодействия с российскими и зарубежными заказчиками открыты два офиса: в 2012 году — в Москве и в 2018 году — в Познани (Польша). В перспективе компания планирует расширить географию своего присутствия в Европе, запустив предприятие по производству и печати ламинатных туб в ЕС. Его стартовая производственная мощность может составить порядка 150 млн туб в год.

В планах «ЛеанГрупп» — расширение ассортимента выпускаемых видов упаковки: компания осваивает печать этикетки, производство термоусадочной пленки, саше для упаковки различных видов одноразовой продукции (пробников, тканевых масок, влажных салфеток и т. д.), а также развивает новые технологии печати (в частности, цифровую).

С января 2018 года компания «ЛеанГрупп» стала членом Европейской ассоциации производителей туб (ETMA).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2019
валюта курс
EUR 2.2731
USD 2.0696
RUB 3.1888
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2731 +0.0018
USD 2.0696 -0.0012
RUB 3.1888 -0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2710 2.2750
USD 2.0690 2.0720
RUB 3.1800 3.1850
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0970 1.1000
EUR/RUB 71.2500 71.6000
USD/RUB 65.0000 65.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте