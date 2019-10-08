ООО «ЛеанГрупп» завершило производственное тестирование экструзионных туб, изготовленных из полиэтилена, полученного путем переработки сахарного тростника.

Как сообщили ЭКОПРЕСС представители компании, «I'm green™ Полиэтилен» – это пластик, произведенный из возобновляемого сырья – сахарного тростника, в то время как для обычного полиэтилена используется ископаемое сырье, такое как нефть или природный газ.

При производстве биополиэтилена значительно снижаются выбросы углекислого газа в атмосферу.

Тубы из «I'm green™ Полиэтилена» имеют те же технические свойства, внешний вид и универсальность применения, как и произведенные из традиционного полиэтилена.

ООО «ЛеанГрупп» — один из лидеров по производству упаковки на территории СНГ и Европы, производитель ламинатных и экструзионных туб для нужд косметической, фармацевтической и других отраслей.

Производство было запущено в 1999 году, сейчас завод работает на территории СЭЗ «Минск». В 2008 году в дополнение к уже существующему производству ламинатных туб было добавлено новое направление – экструзионное. С середины 2019 года для повышения эффективности компания начала собственное производство комплектующих.

Среди заказчиков компании — крупные производители косметики, бытовой химии, фармацевтической и пищевой промышленности. Предприятие выпускает упаковку для продукции таких брендов, как Unilever, «Белита», «Витэкс», «Белкосмекс», Markell, SPLAT, R.O.C.S, «Весна», «Свобода», «Невская Косметика», Unicosmetic, «Фора Фарм», L’etual, «Рив Гош», Henkel, Johnson&Johnson, Amway, Beiersdorf (Nivea), Yves Rocher, Oriflame, BIOK Laboratorija, Betafarma, Dzintars и др.

Сегодня производственная база компании ЛеанГрупп включает две производственные площадки: в Минске (Беларусь) и в Екатеринбурге (Россия). Для расширения возможностей взаимодействия с российскими и зарубежными заказчиками открыты два офиса: в 2012 году — в Москве и в 2018 году — в Познани (Польша). В перспективе компания планирует расширить географию своего присутствия в Европе, запустив предприятие по производству и печати ламинатных туб в ЕС. Его стартовая производственная мощность может составить порядка 150 млн туб в год.

В планах «ЛеанГрупп» — расширение ассортимента выпускаемых видов упаковки: компания осваивает печать этикетки, производство термоусадочной пленки, саше для упаковки различных видов одноразовой продукции (пробников, тканевых масок, влажных салфеток и т. д.), а также развивает новые технологии печати (в частности, цифровую).

С января 2018 года компания «ЛеанГрупп» стала членом Европейской ассоциации производителей туб (ETMA).