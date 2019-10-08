В Министерстве юстиции Беларуси (Минск, ул. Коллекторная, 10, 3 этаж, каб. 321) при участии Белорусской республиканской коллегии адвокатов и Белорусской нотариальной палаты 11 октября с 11.00 до 13.00 пройдет акция по бесплатному юридическому консультированию многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, в этот день в Министерстве юстиции женщины смогут получить бесплатные юридические консультации. Прием проведут сотрудники министерства, адвокаты, нотариусы и судебные исполнители. Спектр вопросов, относящийся к компетенции органов юстиции, широк и связан с принудительным исполнением судебных постановлений, взысканием алиментов, деятельностью нотариусов и работников органов загса, адвокатов, осуществляющих юридическую помощь, а также можно будет получить ответы на вопросы, связанные с жилищным законодательством, регулированием брачно-семейных отношений.

Аналогичные акции будут организованы главными управлениями юстиции во всех регионах Беларуси.

Так, 11 октября в Гомеле многодетных матерей бесплатно проконсультируют с 17.00 до 19.00 в Публичном центре правовой информации при Гомельской областной универсальной библиотеке им. В.И. Ленина, расположенной по адресу: Гомель, пл. Победы, 2а; в Могилеве акция пройдет с 11.00 до 13.00 по адресу: Могилев, ул. Первомайская, 71, каб. 539, а в столице 14 октября с 10.00 до 13.00 в управлении регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома по адресу: Минск, пр-т. Пушкина, 42; в Бресте в этот день с 14.00 до 16.00 многодетные и одинокие матери могут получить бесплатные консультации по адресу Брест, ул. Мицкевича, 3.