За 9 месяцев 2019 г. сотрудниками Брестской таможни пресечено свыше 7,3 тыс. административных правонарушений на границе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,3 тыс.) рост выявленных правонарушений составил почти 15%.

В 40% случаев (3 тыс.) правонарушения связаны с попытками граждан провезти через границу товар без декларирования (ч. 1 ст. 14.5 КоАП).