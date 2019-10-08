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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ БРЕСТСКИМИ ТАМОЖЕННИКАМИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 15%
18:00 08.10.2019

За 9 месяцев 2019 г. сотрудниками Брестской таможни пресечено свыше 7,3 тыс. административных правонарушений на границе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,3 тыс.) рост выявленных правонарушений составил почти 15%.

В 40% случаев (3 тыс.) правонарушения связаны с попытками граждан провезти через границу товар без декларирования (ч. 1 ст. 14.5 КоАП).
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