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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ БРЕСТСКИМИ ТАМОЖЕННИКАМИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 15%
18:00 08.10.2019
За 9 месяцев 2019 г. сотрудниками Брестской таможни пресечено свыше 7,3 тыс. административных правонарушений на границе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,3 тыс.) рост выявленных правонарушений составил почти 15%.
В 40% случаев (3 тыс.) правонарушения связаны с попытками граждан провезти через границу товар без декларирования (ч. 1 ст. 14.5 КоАП).
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