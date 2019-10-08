В Белорусском национальном техническом университете начал работу 16-й Европейский автомобильный конгресс (EAEC-2019), который проходит 7-11 октября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, на 16-м Европейском автомобильном конгрессе обсуждаются современные тенденции и новые вызовы, стоящие перед мировым автопромом. Этот форум предоставляет уникальную возможность для выгодного обмена информацией и технологиями в области автомобилестроения и автомобильной техники, для формирования совместных работ в области создания экологически чистого, безопасного, современного автомобильного транспорта.

«Мы можем сделать конгресс эффективной площадкой для дискуссий, поскольку хорошо понимаем

главные тенденции и перспективы развития мировой автомобильной отрасли и транспортной деятельности. Кроме того, наши специалисты объективно оценивают современные вызовы индустрии автомобилестроения, а это, в первую очередь, повышение безопасности, уменьшение вреда окружающей среде, внедрение инноваций. Возрастает потребность в новых знаниях, в новых идеях», – отметил министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Для участия в работе EAEC-2019 прибыли свыше 300 инженеров и руководителей более чем из 30 стран Европы, Азии, Америки, Африки. Будут представлены последние инновации от компаний и университетов Европейского региона, в том числе из Германии, Франции, Италии.