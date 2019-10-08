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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЯНИКИ ВЫПОЛНИЛИ ОПЕРАЦИИ «АГРЕССИВНОГО» ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
17:09 08.10.2019

Специалисты ПО «Белоруснефть» выполнили операции «агрессивного» гидроразрыва пласта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, эта технология помогает «оживить» скважины, на которых добыча нефти традиционными способами невозможна или малорентабельна.

Главное отличие агрессивного ГРП от классического – это кратно увеличенное количество специально закачиваемого материала (проппанта) на метр нефтенасыщенной мощности пласта. В результате в продуктивных отложениях размещается значительное количество проппанта на больших расстояниях от ствола скважины. Это позволяет не только увеличить приток углеводородов, но продолжительность данного эффекта.

При проведении агрессивных ГРП удалось получить прирост дебита нефти от 6 до 18 тонн в сутки на скважинах Некрасовского и Речицкого месторождений.

Освоение новой технологии в «Белоруснефти» продолжается. До конца года на скважинах переходящего фонда и вводимых из бурения выполнят еще несколько операций.
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