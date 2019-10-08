ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ ACTIVECLOUD ЗАПУСТИЛА ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ НЕОГРАНИЧЕННОГО ОБЪЕМА ДАННЫХ
16:21 08.10.2019

Компания ActiveCloud завершила тестирование первого в Беларуси облачного хранилища, совместимого с API Amazon S3, начатое в конце 2018 года, и запустила новую услугу – объектное хранилище ActiveStorage.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, услуга актуальна для компаний любого размера из разных отраслей – от интернет-магазинов до медицинских учреждений. Компании смогут безопасно хранить практически неограниченный объем данных: статический контент сайта, данные мобильных и веб-приложений, документы и персональные данные, результаты научных и медицинских исследований, данные с IoT устройств, резервные копии, архивы, фото и видео-материалы.

ActiveStorage – это облачное объектное хранилище для надежного и экономичного хранения больших объемов данных, с оплатой только за используемое место, без учета входящего и исходящего трафика.

«По прогнозам аналитической фирмы IDC, общий объем данных во всем мире к 2025 году вырастет в 10 раз. В связи с этим вопрос, где хранить постоянно возрастающий объем данных, стоит очень остро. С учетом этих тенденций, а также запросов наших клиентов на безопасное решение для хранения больших массивов данных, мы запустили бета-тестирование услуги ActiveStorage в ноябре 2018 года. Тестирование показало, что использование объектного хранилища позволяет снизить нагрузку на текущие мощности организации, автоматически масштабировать хранилище при необходимости, а также оптимизировать затраты. Объем объектного хранилища ActiveCloud составляет 100 Терабайт, но может быть масштабирован под конкретные запросы клиентов практически неограниченно. Данные хранятся в дата-центре, сертифицированном по стандарту Tier III. Надежность хранения данных – 99,99999%», – отметил менеджер по облачным продуктам Роман Белый.

Во всем мире объектные хранилища успешно пользуют информационные порталы, интернет-магазины, видео и фото-продакшн, компании с большим документооборотом, разработчики и владельцы сайтов, приложений для постоянного сохранения резервных копий, компании с многолетними архивами.

Использование белорусского сервиса объектного хранения данных позволяет клиентам экономить бюджет, соблюдать действующее законодательство, получать более высокую скорость доступа к ресурсам и русскоязычную техническую поддержку.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2019
валюта курс
EUR 2.2731
USD 2.0696
RUB 3.1888
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2731 +0.0018
USD 2.0696 -0.0012
RUB 3.1888 -0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2710 2.2750
USD 2.0690 2.0720
RUB 3.1800 3.1850
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0970 1.1000
EUR/RUB 71.2500 71.6000
USD/RUB 65.0000 65.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте