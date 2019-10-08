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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ ПРОЙДЕТ 25-29 НОЯБРЯ В МИНСКЕ
15:28 08.10.2019

25-29 ноября 2019 г. в Минске пройдет XIV Международная юридическая Олимпиада «Молодежь за мир» – ежегодный конкурс по международному праву для студентов и магистрантов разных стран мира.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, участникам необходимо продемонстрировать отличное знание международного гуманитарного права, различных аспектов международного публичного права, связанных или возникающих в контексте военных конфликтов (приостановление действия договоров, ущерб окружающей среде, экономические потери или санкции и т.д.), прав человека и способности приспособиться к изменяющейся среде.

Команда-участник должна состоять из 2–3 студентов не старше 31 года, не принимавших ранее участие в Олимпиаде. Разрешено участие смешанных команд (студентов из разных университетов).

Отбор команд-участниц будет проведен организационным комитетом на основе результатов предварительного этапа.

Заявки на участие следует направлять в организационный комитет по адресу до 21 октября 2019 г.

Результаты предварительного этапа будут объявлены 28 октября 2019 г.

В качестве членов жюри в олимпиаде примут участие ведущие зарубежные и отечественные эксперты в области международного гуманитарного права.

По результатам конкурсных раундов жюри определит обладателей следующих номинаций: «Победитель Олимпиады» (командная номинация); «Финалист Олимпиады» (командная номинация); «Лучший спикер Олимпиады» (личная номинация).

Кроме того, с 2017 года учрежден специальный приз Министерства юстиции Беларуси «За лучшую правовую аргументацию» (личная номинация).

Рабочий язык олимпиады – английский.

Организатором мероприятия выступает Международный университет «МИТСО» при активной поддержке Федерации профсоюзов Беларуси, государственных органов Республики Беларуси и международных организаций, а также аккредитованных в Республике Беларусь дипломатических представительств (в зависимости от состава участников).

Международная юридическая Олимпиада «Молодежь за мир» проводится ежегодно с 2006 г. и стала значимым форумом, призванным содействовать развитию межкультурного диалога, распространению среди молодежи идей терпимости и мирного сосуществования наций. За время проведения в конкурсе приняли участие команды будущих юристов более чем из 35 стран мира, таких как Бразилия, Великобритания, Китай, Польша, Россия, Франция, Швеция и прочие.

Олимпиада является частью глобальной инициативы ООН «Академическое влияние» и призвана внести вклад в реализацию обязательств Республики Беларусь по выполнению Женевских конвенций 1949 года в части распространения знаний о международном гуманитарном праве. Конкурс ежегодно включается в план мероприятий по имплементации международного гуманитарного права Министерством юстиции Республики Беларусь, а с 2009 года – в план работы Комиссии по имплементации международного гуманитарного права при Совете министров Республики Беларусь. В 2015 году Олимпиада включена Министерством иностранных дел Беларуси в перечень престижных конкурсов в области международного права, с 2018 года – в план сотрудничества Министерства иностранных дел и Международного Комитета Красного Креста.
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