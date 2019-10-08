|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ ПРОЙДЕТ 25-29 НОЯБРЯ В МИНСКЕ
15:28 08.10.2019
25-29 ноября 2019 г. в Минске пройдет XIV Международная юридическая Олимпиада «Молодежь за мир» – ежегодный конкурс по международному праву для студентов и магистрантов разных стран мира.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, участникам необходимо продемонстрировать отличное знание международного гуманитарного права, различных аспектов международного публичного права, связанных или возникающих в контексте военных конфликтов (приостановление действия договоров, ущерб окружающей среде, экономические потери или санкции и т.д.), прав человека и способности приспособиться к изменяющейся среде.
Команда-участник должна состоять из 2–3 студентов не старше 31 года, не принимавших ранее участие в Олимпиаде. Разрешено участие смешанных команд (студентов из разных университетов).
Отбор команд-участниц будет проведен организационным комитетом на основе результатов предварительного этапа.
Заявки на участие следует направлять в организационный комитет по адресу до 21 октября 2019 г.
Результаты предварительного этапа будут объявлены 28 октября 2019 г.
В качестве членов жюри в олимпиаде примут участие ведущие зарубежные и отечественные эксперты в области международного гуманитарного права.
По результатам конкурсных раундов жюри определит обладателей следующих номинаций: «Победитель Олимпиады» (командная номинация); «Финалист Олимпиады» (командная номинация); «Лучший спикер Олимпиады» (личная номинация).
Кроме того, с 2017 года учрежден специальный приз Министерства юстиции Беларуси «За лучшую правовую аргументацию» (личная номинация).
Рабочий язык олимпиады – английский.
Организатором мероприятия выступает Международный университет «МИТСО» при активной поддержке Федерации профсоюзов Беларуси, государственных органов Республики Беларуси и международных организаций, а также аккредитованных в Республике Беларусь дипломатических представительств (в зависимости от состава участников).
Международная юридическая Олимпиада «Молодежь за мир» проводится ежегодно с 2006 г. и стала значимым форумом, призванным содействовать развитию межкультурного диалога, распространению среди молодежи идей терпимости и мирного сосуществования наций. За время проведения в конкурсе приняли участие команды будущих юристов более чем из 35 стран мира, таких как Бразилия, Великобритания, Китай, Польша, Россия, Франция, Швеция и прочие.
Олимпиада является частью глобальной инициативы ООН «Академическое влияние» и призвана внести вклад в реализацию обязательств Республики Беларусь по выполнению Женевских конвенций 1949 года в части распространения знаний о международном гуманитарном праве. Конкурс ежегодно включается в план мероприятий по имплементации международного гуманитарного права Министерством юстиции Республики Беларусь, а с 2009 года – в план работы Комиссии по имплементации международного гуманитарного права при Совете министров Республики Беларусь. В 2015 году Олимпиада включена Министерством иностранных дел Беларуси в перечень престижных конкурсов в области международного права, с 2018 года – в план сотрудничества Министерства иностранных дел и Международного Комитета Красного Креста.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2019
Курсы в банках
на 08.10.2019
Конвертация в банках
на 08.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте