|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ТВОРИ, ИЗОБРЕТАЙ, ВОПЛОЩАЙ» СТАРТОВАЛ В БЕЛАРУСИ
14:13 08.10.2019
Международный конкурс социальной рекламы «Интеллектуальная собственность: твори, изобретай, воплощай» стартовал с 1 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, основные цели конкурса – привлечение внимания общественности к вопросам интеллектуальной собственности; распространение знаний об интеллектуальной собственности среди населения; популяризация значимости интеллектуальной собственности для социально-экономического развития Беларуси.
Организаторами конкурса выступили ГКНТ и Национальный центр интеллектуальной собственности при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности.
В конкурсе могут принять участие как отдельные граждане, так и группы лиц от 2 человек, в том числе творческие коллективы и организации.
Конкурс продлится до 15 ноября.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2019
Курсы в банках
на 08.10.2019
Конвертация в банках
на 08.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте