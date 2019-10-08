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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ТВОРИ, ИЗОБРЕТАЙ, ВОПЛОЩАЙ» СТАРТОВАЛ В БЕЛАРУСИ
14:13 08.10.2019

Международный конкурс социальной рекламы «Интеллектуальная собственность: твори, изобретай, воплощай» стартовал с 1 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, основные цели конкурса – привлечение внимания общественности к вопросам интеллектуальной собственности; распространение знаний об интеллектуальной собственности среди населения; популяризация значимости интеллектуальной собственности для социально-экономического развития Беларуси.

Организаторами конкурса выступили ГКНТ и Национальный центр интеллектуальной собственности при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности.

В конкурсе могут принять участие как отдельные граждане, так и группы лиц от 2 человек, в том числе творческие коллективы и организации.

Конкурс продлится до 15 ноября.
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