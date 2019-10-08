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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ СТАРТУЕТ НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН «АКАДЕМИИ КОММУНИКАЦИИ»
13:38 08.10.2019

В БГУ стартует новый образовательный сезон «Академии коммуникации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, первое занятие на тему «Затягивающая сфера: тренды коммуникации в Беларуси» пройдет 15 октября.

Проект проходит в формате «Равный обучает равного», где в роли учителей выступают

третьекурсники специальности «Информация и коммуникация» факультета журналистики БГУ. Кроме того, на каждом занятии профессиональным мастерством поделятся практики из области PR, рекламы, маркетинга, брендинга и журналистики.

В нынешнем году концепция академии позволит слушателям раскрыть тайны коммуникации. По словам организаторов, тринадцатый сезон проекта состоит из мистических игр, расследований, решений тематических заданий и др.

Откроет образовательную программу директор коммуникационного агентства PRCI.Storytellers Мария Гвардейцева. Она расскажет о ключевых трендах белорусской сферы коммуникации.

Занятия нового образовательного сезона будут проходить по вторникам раз в две недели с октября 2019 по март 2020 года. В конце курса постоянные слушатели получат сертификаты участника.

Для участия в «Академии коммуникаций» приглашаются студенты, школьники, молодые специалисты.

Вход на все мероприятия свободный и осуществляется по предварительной регистрации по ссылке.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте организаторов.

«Академия коммуникации» – образовательный проект кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ. Стартовало мероприятие в 2007 году. Цель курса – популяризовать знания о коммуникации и продвигать интерес широкой общественности к коммуникационной сфере в Беларуси.
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