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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ НАМЕРЕН ОСВОИТЬ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ТЕХНИКИ И СОЗДАТЬ ПОД НЕЕ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
12:36 08.10.2019

Минский тракторный завод намерен освоить новую линейку техники и создать под нее новое производство.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, речь идет о создании современного модельного ряда, широкого как по мощности, так и по свойствам, рассчитанного для разных рынков.

«Различия между простыми и высокотехнологичными моделями будут существенные. Мы планируем, что развитие этих двух направлений будет протекать параллельно. То есть простая техника будет ориентирована на страны, где необходимы тракторы «без наворотов» и по демократичным ценам, а новая линейка техники - в основном на высокотехнологичные рынки Европы и Америки. Современный продукт потребует современных технологий. Мы намерены выбрать лучшие технические решения и затем наладить их выпуск у нас в Беларуси. Схема может быть разной: либо мы создаем совместное производство на нашей площадке, либо ищем зарубежного партнера-поставщика. Такой подход, кроме всего прочего, позволит поднять уровень нашего машиностроения в целом и послужит созданию новых высокотехнологичных рабочих мест в стране», – рассказал генеральный конструктор ОАО «МТЗ» Андрей Стасилевич.

По его словам, в ближайших планах дополнить свою серийную продукцию теми свойствами, которых у нее сегодня нет, например, автоматическими трансмиссиями, системами автовождения.

«Мы также намерены максимально приблизить наш трактор к конечному потребителю. То есть основные элементы техники будут выпускаться здесь, а ее сборка и окончательная комплектация – на заводах, приближенных к рынкам сбыта. Вся новая линейка продукции будет узнаваема. Наша цель: сохранение фирменного стиля», – отметил А. Стасилевич.
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