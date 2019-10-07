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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА НОВОСТРОЙКИ СТОЛИЦЫ РАСТУТ ТРЕТЬЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД
11:44 08.10.2019

Впервые за последние 10 недель на вторичном рынке жилья Минска наблюдалось снижение цен. Индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,1% и составил 1370 $/м2.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, в отличие от «вторички» цены на новостройки растут третью неделю подряд. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю, c 30 сентября по 7 октября 2019 года, на 0,2% и составила 1312 $/м2.

За последний год новостройки подорожали в среднем на 5,6%.

Общее изменение объема предложения было незначительным: количество выставленных на продажу квартир снизилось на 0,4%. Единственным сегментом, выделявшимся на фоне других, были «двушки», которых в базе стало больше на 0,3%.

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 8%.

Динамика цен в зависимости от типа квартир была разнонаправленной. Средний уровень цен снизился у 2- и 4-комнатных квартир, «однушки» показали незначительный рост. Что касается квартир с тремя комнатами, то для них неделя прошла без изменений.

В четырех районах по итогам недели был зафиксирован рост цен на квартиры. В Советском он составил максимальные 0,9%, в Центральном, Ленинском и Московском не превышал 0,3%. В остальных районах цены на квартиры снижались, а в Заводском динамика оказалась нулевой.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 795 $/м2 (+0,5%), Витебск — 612 $/м2 (без изменений), Гомель — 614 $/м2 (-0,5%), Гродно — 725 $/м2 (+0,2%), Могилев — 636 $/м2 (+0,2%).
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