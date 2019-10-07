Прокуратура Бобруйска проверила пять городских площадок для сбора и хранения черных и цветных металлов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, на всех объектах прокурорские работники выявили нарушения правила учета, хранения, использования и реализации черных и цветных металлов, их лома и отходов.

Так, на площадках двух заготовительных пунктов отсутствовало твердое покрытие, у четырех – лом и отходы черных и цветных металлов хранились не по классам, видам, группам или маркам.

Согласно п.21 Инструкции о порядке учета, хранения, использования и реализации черных и цветных металлов, их лома и отходов, утвержденной постановлением Министерства экономики, Министерства архитектуры и строительства, Министерства промышленности от 15 июня 2006 года, субъект предпринимательской деятельности обязан обеспечить оборудование специальных площадок для раздельного хранения лома и отходов черных и цветных металлов по классам, видам, группам или маркам, специальные площадки для раздельного хранения, а также наличие твердого покрытия.

Кроме того, вопреки п.6 Инструкции субъекты хозяйствования не организовали правильное и своевременное документальное отражение операций и достоверных данных по приобретению черных и цветных металлов, их лома и отходов.

Вскрыты факты внесения в ведомости на закупку сырья недостоверных сведений о сдатчиках продукции: при проверке в автоматизированных системах АС «Паспорт», Едином государственном банке данных о правонарушениях установлено, что таких лиц в реальности не существовало.

В ходе проверки прокуроры установили нарушения Положения о порядке закупки лома и отходов черных и цветных металлов у населения (граждан), утвержденное постановлением Совета министров от 10 октября 2006 года.

Согласно п.5 Положения оформление закупок предметов из черных и цветных металлов в качестве металлолома осуществляется с регистрацией данных, удостоверяющих личность сдающего их гражданина и места его проживания, а также наименования этих предметов. Данные должны фиксироваться в Журнале учета предметов из черных и цветных металлов, принятых от населения (граждан) в качестве металлолома.

В ряде случаях заготовители проигнорировали нормы положения. В частности, в Журнале учета в качестве металлолома указывались неверные паспортные данные; в графе «место жительства» вписывался лишь населенный пункт; отсутствовали действующие договоры индивидуального подряда на заготовку сырья у населения, приема черных и цветных металлов, их лома и отходов.

Примечательно, что в некоторых заготовительных пунктах названного журнала и вовсе не было.

Согласно п.5 Положения прием в металлолом грузовых автомобилей, прицепов к ним, их частей, узлов и деталей, сельскохозяйственных машин, их частей, узлов и деталей к ним осуществляется заготовительными организациями с регистрацией этих предметов в Журнале учета.

При этом на территориях заготовительных пунктов по ул. Урицкого, 106а, ул. Западная, 28, ул. Орджоникидзе, 155 в Бобруйске обнаружены нигде не отраженные детали от грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин.

Причины допущенных нарушений – ненадлежащий контроль должностных лиц ДУТП «Бобруйский торговый центр» за деятельностью заготовителей, незнание ими норм профильного законодательства.

По результатам проверки прокурор Бобруйска Александр Конецкий внес представление в ДУТП «Бобруйский торговый центр», в котором потребовал устранить выявленные нарушения.

После рассмотрения акта надзора к дисциплинарной ответственности уже привлечено 2 должностных лица предприятия, исполнение иных требований представления взято на контроль.