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ЭКОНОМИКА РБ


НОТАРИУСЫ 14 ОКТЯБРЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН
10:18 08.10.2019

Белорусские нотариусы 14 октября бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Как сообщает Белорусская нотариальная палата, в течение дня женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро нашей страны, в соответствии с режимом работы, и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.

Поддержка многодетных семей – один из основных приоритетов социальной политики государства, а потому для нотариального сообщества республики проведение подобных акций, стало уже традиционным. Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, укрепление и поддержка института семьи.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
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