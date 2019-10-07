|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ НА 25-М КМ МКАД ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСЫ РЯДА СТОЛИЧНЫХ МАРШРУТОВ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ПОСТОЯННЫЕ ТРАССЫ
09:54 08.10.2019
Движение столичных автобусов маршрутов №№28, 47С, 96, 1130-тк, 1230-тк, 1259-ТК по постоянным трассам восстанавливается с 9 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это связано с окончанием строительных работ на 25 км МКАД.
Одновременно отменяется работа временного автобусного маршрута №928.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2019
Курсы в банках
на 08.10.2019
Конвертация в банках
на 08.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте