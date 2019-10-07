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ЭКОНОМИКА РБ


В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ НА 25-М КМ МКАД ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСЫ РЯДА СТОЛИЧНЫХ МАРШРУТОВ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ПОСТОЯННЫЕ ТРАССЫ
09:54 08.10.2019

Движение столичных автобусов маршрутов №№28, 47С, 96, 1130-тк, 1230-тк, 1259-ТК по постоянным трассам восстанавливается с 9 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это связано с окончанием строительных работ на 25 км МКАД.

Одновременно отменяется работа временного автобусного маршрута №928.
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