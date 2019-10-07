Совет по развитию предпринимательства проведет в ноябре расширенное заседание с участием региональных представителей.

Как сообщает сайт Совета по развитию предпринимательства, для формирования на всей территории республики площадок делового сообщества, способных аккумулировать проблемы функционирования субъектов частного сектора в регионах страны, вырабатывать пути их решения и вести регулярный квалифицированный диалог с государством по продвижению своей позиции, протоколом поручений президента №3 от 8 февраля 2018 г. перед облисполкомами и Минским горисполкомом была поставлена задача «обеспечить эффективную работу на постоянной основе областных и районных советов по развитию предпринимательства».

Между тем анализ деятельности региональных советов в течение 2018 года выявил ряд проблем их функционирования, в том числе отсутствие единства в понимании целей и задач советов как со стороны местных органов власти, так и представителей делового сообщества.

В связи с этим постановлением Совета министров №604 от 9 сентября 2019 г. утверждено Типовое положение об областном (районном) совете по развитию предпринимательства, согласно которому главная цель совета – налаживание эффективного взаимодействия деловых кругов с государственными органами в сфере поддержки и развития предпринимательства, оперативное решение проблем функционирования бизнеса, находящихся в компетенции органов местного управления и самоуправления.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено до 28 октября 2019 г. обеспечить приведение положений и составов советов в соответствие с типовым.

Для выработки подходов по организации сотрудничества, определения форм и направлений взаимодействия в ноябре текущего года планируется проведение расширенного заседания Совета по развитию предпринимательства с участием региональных представителей.