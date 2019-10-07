Ярмаркой вакансий для молодежи стартует в Могилеве «Месячник занятости населения». Об этом сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Как пишут «Могилевские ведомости», ярмарка вакансий для молодежи пройдет 8 октября на площадке управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома (ул.Космонавтов,17), Начало в 11.00.

В этот же день на базе ЦСОН Ленинского района Могилева, (ул.Романова,1) пройдет тренинговое занятие для людей с инвалидностью «Эффективный поиск работы. Адаптация к трудовой деятельности». Начало в 16.00. Аналогичное мероприятие, но уже 10 октября, пройдет на базе ЦСОН Октябрьского района Могилева (пр.Шмидта,54а). Начало в 16.00.

С 14 по 18 октября в городе на площадке управления по труду, занятости и социальной защите пройдет «Неделя переселения», в рамках которой будут предложена работа в сельской местности, куда можно переехать для постоянного места жительства. Мероприятие готово принять посетителей с 8.00 до 16.00 ежедневно.

15 октября состоится ярмарка вакансий для незанятого населения города на площадке управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома (ул.Космонавтов,17), Начало в 11.00. А с 21 по 25 октября там же будет работать площадка под названием «Неделя предпринимательства» (ежедневно с 8.00 до 16.00), в рамках которой можно будет узнать о предлагаемой поддержке тем, кто планирует открыть в городе свое дело.

22 октября пройдет ярмарка вакансий для людей с инвалидностью в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома. Начало в 11.00.

25 октября там же проведут практическое тренинговое занятие на тему «Адаптация на рынке труда» по выбору стратегии поиска работы. Начало в 10.00. А 29 октября в 11.00 на этой же площадке начнется ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

В ходе ярмарок-вакансий будет организован консультационный пункт по вопросам реализации декрета от 2 апреля 2015 года №3 «О содействии занятости населения».