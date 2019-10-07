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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 3,4 МЛН РУБЛЕЙ
18:04 07.10.2019
Чистая прибыль холдинга «Белресурсы» за январь-август 2019 г. составила 3,4 млн руб. при доведенном задании 1,6 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, рентабельность продаж составила 3,55% при доведенном задании 3%.
Темп роста экспорта товаров, работ и услуг составил 93,08% при задании 95%. Поставлено на экспорт продукции, товаров, услуг на сумму 15,3 млн долларов США.
Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 306 млн руб., или 108% в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года.
Оптовый товарооборот сложился на уровне 232,4 млн руб., или 105,7% к 2018 г. в сопоставимых условиях, 101% к бизнес-плану в абсолютной сумме.
В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 119,1 тыс. руб. на 1 работника, или 112,6% к 2018 г., по добавленной стоимости – 19,3 тыс. руб. на 1 работника, или 103,5% к 2018 г.
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