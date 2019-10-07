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ЭКОНОМИКА РБ
С ОКТЯБРЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ БЕЛАРУСИ ПРИМЕНЯЕТСЯ СИСТЕМА МГНОВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
17:32 07.10.2019
В таможенных органах с октября 2019 года применяется система мгновенных платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, это оперативное (в течение 1-2 минут с момента оплаты) получение таможенными органами информации о платежах через систему мгновенных платежей. Если сравнивать со временем поступления платежей по системе BISS, то оно составляет около 2-3 часов с момента оплаты.
Кроме того, через систему мгновенных платежей можно осуществлять платежи круглосуточно в режиме 24/7/365. То есть система доступна для проведения мгновенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 (366) дней в году, обеспечивая при этом режим времени, максимально приближенный к реальному. И даже в случае оплаты ночью или в выходной день информация об этом будет доступна таможенным органам в течение нескольких минут.
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