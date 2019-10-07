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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СТОЛИЧНЫХ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ С 23 ОКТЯБРЯ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ОСТАНОВКИ
17:06 07.10.2019
Для некоторых столичных пригородных автобусных маршрутов с 23 октября появятся новые остановки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с этой даты учреждается остановочный пункт «Новинка-2» в обоих направлениях на маршрутах №215 «ДС Карастояновой – Бровки», №215Б «пл. Бангалор – Бровки», №220 «ДС Карастояновой – Бовбли», №220Б «пл. Бангалор – Бовбли», №319 «ДС Карастояновой – Заславль», №328 «ДС Карастояновой – Головачи», №340 «ДС Карастояновой – Рогово».
Кроме того, появится остановочный пункт «с/т Узборье» в направлении Минска на маршруте №354С «ДС Славинского – с/т Оптика».
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