Для некоторых столичных пригородных автобусных маршрутов с 23 октября появятся новые остановки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с этой даты учреждается остановочный пункт «Новинка-2» в обоих направлениях на маршрутах №215 «ДС Карастояновой – Бровки», №215Б «пл. Бангалор – Бровки», №220 «ДС Карастояновой – Бовбли», №220Б «пл. Бангалор – Бовбли», №319 «ДС Карастояновой – Заславль», №328 «ДС Карастояновой – Головачи», №340 «ДС Карастояновой – Рогово».

Кроме того, появится остановочный пункт «с/т Узборье» в направлении Минска на маршруте №354С «ДС Славинского – с/т Оптика».