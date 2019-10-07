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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВО ИМЕЮЩИХ В СОБСТВЕННОСТИ БОЛЕЕ ОДНОЙ КВАРТИРЫ ГРАЖДАН ВЫРОСЛО НА 3500 ЧЕЛОВЕК
16:03 07.10.2019

По результатам проведенного в 2019 году налогового учета плательщиков имущественных платежей в налоговых органах Витебской области на учете состоит 31000 физических лиц, имеющих в собственности более одной квартиры, расположенных в многоквартирных и блокированных жилых домах, что на 3500 граждан больше прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, при этом в отношении 24500 таких объектов 23750 собственникам предоставлены льготы по налогу на недвижимость, в том числе 890 гражданам, являющимися членами многодетных семей.

В отношении 21600 квартир, принадлежащих на праве собственности 21000 гражданам, исчислен налог на недвижимость в общей сумме 1,2 млн руб. или в среднем за одну квартиру в размере 55,3 руб.

Уплату причитающейся суммы налога на недвижимость необходимо произвести в срок не позднее 15 ноября текущего года.

Физлицам, имеющим в собственности более одной квартиры, расположенных в многоквартирных и блокированных жилых домах, и не получившим извещение на уплату налога на недвижимость, рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.
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