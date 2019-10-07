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ЭКОНОМИКА РБ


ЛИНЕЙКУ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДСТАВЯТ НА ВЫСТАВКЕ «МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО» В МИНСКЕ
15:32 07.10.2019

11-13 октября в Минске пройдет ежегодная выставка «Материнство и детство», приуроченная ко Дню матери.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», в рамках выставки будет представлена линейка детского питания отечественного производства.

«Материнство и детство» — это: выставочная экспозиция продукции и услуг для мам и детей от белорусских и международных брендов, forbaby — ярмарка и тест-драйв детских колясок, beauty-маркет для мамочек и девочек, food-маркет производителей, handmade-маркет ремесленников, розыгрыш путевок «Счастливая семья».

В программу выставки включены более 100 тематических мероприятий для будущих мам, родителей с малышами, специалистов дошкольных заведений: презентации, семинары, мастер-классы, консультации от ведущих специалистов отрасли, педагогов, врачей, психологов.

Также для гостей праздника предусмотрели и развлекательную программу: интерактивные конкурсы и розыгрыши, шоу-программы, показы, выступления детских творческих коллективов и многое другое.
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