В Беларуси пересмотрят нормы расхода топливно-энергетических ресурсов в третьем квартале 2019 года из-за раннего включения отопления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в 2019 году по решениям облисполкомов и Минского горисполкома включение отопления начато до 1 октября (с 23 сентября), что привело к созданию нештатной ситуации, в части отсутствия в установленных в соответствии с законодательством нормах расхода ТЭР объемов производства (у теплоисточников) и потребления (у потребителей – детские дошкольные учреждения, учреждения образования, здравоохранения и др.) тепловой энергии в третьем квартале текущего года.

Это обусловлено тем, что на протяжении последних пяти лет включение отопления производилось в октябре, а предусматривать излишние объемы тепловой энергии на цели отопления недопустимо.

В установленном законодательством порядке меры по урегулированию подобных ситуаций не определены.

В то же время отсутствие норм расхода ТЭР влечет наложение штрафа как на юридическое лицо, так и на должностное лицо этой организации в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Нормируемые величины также применяются при определении себестоимости продукции (работ, услуг) юридических лиц в соответствии с Налоговым кодексом как экономически обоснованные затраты. При отсутствии установленных норм оплата потребленных топливно-энергетических ресурсов осуществляется из прибыли.

Учитывая изложенное и сложившуюся ситуацию по причинам, не зависящим от юридических лиц, которым необходимо в установленном законодательством порядке нормировать расходы ТЭР, данная ситуация была рассмотрена на заседании коллегии Департамента по энергоэффективности Госстандарта 27 сентября.

По итогам рассмотрения принято решение обеспечить пересмотр норм расхода ТЭР, в части определения объемов производства и потребления тепловой энергии в третьем квартале 2019 г. и уточнения годовых объемов на отопление, при соответствующих обращениях юридических лиц до 20 октября 2019 г. в Департамент по энергоэффективности или в областные (Минское городское) управления по надзору за рациональным использованием ТЭР (в зависимости от готового потребления ТЭР) с предоставлением обращения (заявления), копии решения исполкома, расчетов на рассматриваемый период, копии действующих норм и предлагаемых норм расхода ТЭР в трех экземплярах.

Учитывая завершение третьего квартала при обращениях вместо расчетов на рассматриваемый период необходимо предоставлять фактические значения произведенной (потребленной) тепловой энергии на цели отопления.

Информация по данному вопросу направлена Департаментом по энергоэффективности в республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные правительству Беларуси, облисполкомы и Минский горисполком для доведения ее до заинтересованных.