Рейтинговое агентство «Стэндард энд Пурс» 4 октября подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В/В», прогноз «стабильный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, агентство отметило улучшение макроэкономической политики, что позволило стабилизировать уровень государственного долга и показатели инфляции.

Аналитики ожидают, что внешнеэкономические дисбалансы Беларуси не увеличатся, фискальная политика будет оставаться сравнительно сдержанной ближайшие 12 месяцев, правительство сохранит доступ к международным рынкам капитала и возможность получения поддержки от России для рефинансирования платежей по государственному долгу.

По оценкам агентства, экономический рост в среднесрочной перспективе составит около 2% ежегодно.