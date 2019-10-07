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ЭКОНОМИКА РБ
S&P ПОДТВЕРДИЛО СУВЕРЕННЫЙ РЕЙТИНГ БЕЛАРУСИ НА УРОВНЕ «В» СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ
14:51 07.10.2019
Рейтинговое агентство «Стэндард энд Пурс» 4 октября подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В/В», прогноз «стабильный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, агентство отметило улучшение макроэкономической политики, что позволило стабилизировать уровень государственного долга и показатели инфляции.
Аналитики ожидают, что внешнеэкономические дисбалансы Беларуси не увеличатся, фискальная политика будет оставаться сравнительно сдержанной ближайшие 12 месяцев, правительство сохранит доступ к международным рынкам капитала и возможность получения поддержки от России для рефинансирования платежей по государственному долгу.
По оценкам агентства, экономический рост в среднесрочной перспективе составит около 2% ежегодно.
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