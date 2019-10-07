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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ДО 2022 ГОДА ПЛАНИРУЕТ ЗАКУПИТЬ 13 ПОЕЗДОВ
14:48 07.10.2019
Белорусская железная дорога планирует закупить до конца 2020 года 3 дизель-поезда серии ДП-6, а до 2022 года – 10 современных электропоездов серии ЭП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, Белорусская железная дорога заинтересована в совершенствовании международных пассажирских перевозок и повышении их конкурентоспособности. С этой целью на дороге обновляется подвижной состав. За последние два года приобретено 50 пассажирских вагонов, которые курсируют в составе международных поездов по наиболее востребованным направлениям.
Сегодня пассажирское железнодорожное сообщение связывает Беларусь с Парижем, Ниццей, Берлином, Варшавой, Прагой, Веной, а также столицами и административными центрами России, Украины, Литвы, Латвии, Казахстана.
В июне 2019 года в поездах городских линий впервые в странах СНГ в железнодорожном транспорте организована оплата проезда в режиме самообслуживания с использованием бесконтактных банковских карточек, а также смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC (Near field communication).
Доступом к интернету по системе Wi-Fi оснащены все железнодорожные вокзалы страны, а также поезда межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, поезда городских линий.
Белорусской железной дорогой разработана и внедрена система продажи электронных проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами во всех видах сообщений.
За последние годы электрифицированы участки Гомель-Жлобин-Осиповичи, Молодечно-Гудогай-госграница с Литвой. Это позволило организовать в границах Белорусской железной дороги сквозное движение пассажирских и грузовых поездов на электротяге как в направлении регионы Российской Федерации – Калининградская область, так и в южном направлении Литва-Беларусь-Украина.
С мая 2018 года дорога ведет работы по электрификации участка Жлобин-Калинковичи. А на перспективу – к 2030 году в планах Белорусской железной дороги полностью электрифицировать основные грузонапряженные участки, чтобы максимально использовать экономическую эффективность перевозки грузов и пассажиров на электровозной тяге.
Реализуются проекты по внедрению устройств микропроцессорной централизации на Гомельском и Калинковичском железнодорожных узлах.
В августе 2019 года завершена модернизация контейнерного терминала станции Брест-Северный. Среднесуточная перерабатывающая способность по перегрузу контейнеров увеличена в 1,5 раза, площади хранения контейнеров – в 2 раза.
Продолжается реализация инвестиционных проектов по развитию грузовых терминалов Барановичского грузового центра транспортной логистики на станциях Брузги и Свислочь.
На завершающей стадии находится реализация важного для Белорусской железной дороги проекта по строительству здания Центра управления перевозками.
Белорусская магистраль обеспечивает порядка 65% общего объема грузооборота и 28% пассажирооборота всех видов транспорта общего пользования в республике. Удельный вес железнодорожного транспорта в экспорте транспортных услуг республики составляет 56%.
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