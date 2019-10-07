Организации и индивидуальные предприниматели, желающие перейти на упрощенную систему с 1 января 2020 года, должны с 1 октября по 31 декабря 2019 года представить в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о переходе на упрощенную систему по установленной форме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, перейти на применение упрощенной системы вправе:

организации, у которых численность работников организации в среднем за первые девять месяцев 2019 года не превышает 100 человек и валовая выручка нарастающим итогом за эти девять месяцев составляет не более 1465565 рублей;

индивидуальные предприниматели, у которых валовая выручка нарастающим итогом за первые девять месяцев 2019 года составляет не более 315000 рублей.