ЭКОНОМИКА РБ

НЕКОТОРЫЕ ВЫХОДЫ СО СТАНЦИЙ МЕТРО «МОГИЛЕВСКАЯ» И «ФРУНЗЕНСКАЯ» ЗАКРЫВАЮТСЯ НА РЕМОНТ

14:18 07.10.2019 Некоторые выходы со станций метро «Могилевская» и «Фрунзенская» закрываются на ремонт. Как сообщает пресс-служба Минского метрополитена, с 7 по 19 октября частично закрывается выход №3-1 ст. «Могилевская» (в сторону сквера Беларусь партизанская). Выход №4-2 ст. «Фрунзенская» (в сторону факультета журналистики БГУ) будет полностью закрыт на ремонт с 88 по 31 октября.