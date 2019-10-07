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ЭКОНОМИКА РБ
НЕКОТОРЫЕ ВЫХОДЫ СО СТАНЦИЙ МЕТРО «МОГИЛЕВСКАЯ» И «ФРУНЗЕНСКАЯ» ЗАКРЫВАЮТСЯ НА РЕМОНТ
14:18 07.10.2019
Некоторые выходы со станций метро «Могилевская» и «Фрунзенская» закрываются на ремонт.
Как сообщает пресс-служба Минского метрополитена, с 7 по 19 октября частично закрывается выход №3-1 ст. «Могилевская» (в сторону сквера Беларусь партизанская).
Выход №4-2 ст. «Фрунзенская» (в сторону факультета журналистики БГУ) будет полностью закрыт на ремонт с 88 по 31 октября.
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