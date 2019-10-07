Комитет государственного контроля проводит опрос о состоянии улично-дорожной сети в Минске в целях изучения мнения населения по этой проблематике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, посетителям сайта Комитета госконтроля предлагается ответить на 8 вопросов, в том числе о проведении ремонтов улично-дорожной сети, ее санитарном содержании, освещении проезжей части, автомобильных стоянок, парковок и др. Респонденты могут высказать свои предложения по улучшению организации, состояния, благоустройства столичной улично-дорожной сети.

Интернет-опрос проводится на сайте Комитета государственного контроля с 7 октября по 31 декабря текущего года.