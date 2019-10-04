Шестнадцать студентов БГУ стали обладателями гранта первого конкурса «Стипендия Wargaming».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, лауреатами стипендии стали студенты четырех факультетов БГУ, на которых в свое время учились основатели компании Wargaming.

В числе стипендиатов обучающиеся химического факультета третьекурсник Кирилл Вербило, четверокурсник Евгений Ксендзов, Семен Мажейко, Анастасия Орлович, Мирослав Макаревич и пятикурсница Елизавета Сергеева-Некрасова. От физического факультета в списке победителей четверокурсники Валерия Клопова, Дарья Кисурина, Анатолий Кохан, Юлия Голобурда, пятикурсники Владислав Бараев и Марина Чвек. Также, стипендий удостоены четверокурсники ФПМИ Владимир Соколович и Владислав Козловский, третьекурсница этого же факультета Анастасия Шиманская и четверокурсница ФРФиКТ Мария Демидик.

Как отметил директор компании Wargaming Group Limited Владимир Кислый, проведение такого конкурса способствует мотивации студентов к научно-исследовательской деятельности. Стипендии позволяют им публиковать свои материалы в зарубежных изданиях, заказывать перевод научных статей на иностранные языки, оплачивать оборудование и др. «Компания Wargaming видит огромный потенциал в белорусской системе высшего образования, которая внесла существенный вклад в развитие ИТ-отрасли в том числе», – подчеркнул руководитель ведущего разработчика компьютерных игр.

«Проведение конкурса компании Wargaming является хорошим примером частно-государственного партнерства. Такая совместная работа позволяет найти новые индикаторы для мотивации студентов к занятию наукой», – сказала первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова.

Отметим, для получения гранта студентам необходимо было иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также вести научно-исследовательскую деятельность. Гранты будут выплачиваться ежемесячно на протяжении семестра.

В ближайшее время будут оглашены победители второго конкурса на соискание гранта от ведущего разработчика компьютерных игр. Инициатива направлена на поддержку одаренных студентов с целью создания кластера молодежных идей и проектов различной научной тематики.

Компания «Wargaming» – один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников.

Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах.

В компании активно развивается социальное направление: Wargaming сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.