Сезонный ажиотаж начал постепенно угасать — количество запросов по поиску съемного жилья за сентябрь 2019 года сократилось на 18,2%, но это по-прежнему довольно высокий уровень спроса. Уже к декабрю спрос будет составлять лишь половину от пикового уровня в конце лета, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

В сентябре предложение заметно поредело: после ажиотажа рынок просто не успел пополниться новыми объектами. Как результат, количество свободных квартир за сентябрь сократилось на 14,9%. Больше всего поредел сегмент 1-комнатных квартир, не досчитавшийся по сравнению с августом каждой пятой квартиры.

Динамика цен на аренду квартир в Минске в сентябре 2019 года была положительной — стартовавший еще в начале лета резкий рост цен пока продолжается. В наибольшей степени арендные ставки в сентябре выросли у 1-комнатных квартир.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $287 (рост к августу на 3,6%); 2-комнатные квартиры — $371 (рост на 2,8%); 3-комнатные квартиры — $462 (рост на 2,4%).

В зависимости от типа квартир аренда жилья в Минске за год подорожала на 13-15%.

На фоне резкого повышения цен выросла инвестиционная привлекательность аренды. По итогам месяца средняя доходность от сдачи квартир в Минске составила 6,44% - последний раз такой высокий ее уровень наблюдался осенью 2014 года. На данный момент доходность от сдачи в аренду на 3,09% превышает лучшую доходность от валютных депозитов.