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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСТАВЛЕНЫ НА ПРОДАЖУ БОЛЕЕ 80 ОБЪЕКТОВ НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ ГОСНЕДВИЖИМОСТИ
12:45 07.10.2019

Комитет «Витебскоблимущество» выставил на продажу более 80 объектов неиспользуемой госнедвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, назначены аукционы по 81 объекту, в том числе: без понижения (по оценочной стоимости) – по 9 объектам, с понижением на 20% – по 13 объектам, с понижением на 50% – по 16 объектам, с понижением на 80% – по 21 объекту, с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине – по 22 объектам.

Среди предлагаемых объектов бывшие школы, клубы, сельские дома культуры, почты, аптеки, бани, нежилые, производственные в Бешенковичском, Браславском, Витебском, Верхнедвинском, Глубокском, Городокском, Лепельском, Миорском, Россонском, Сенненском, Толочинском, Чашникском, Шарковщинском районах, бывший оздоровительный лагерь в деревне Боровцы Бешенковичского района и база отдыха в Оршанском районе. Также к продаже предлагаются объекты в Витебске, Полоцке, Новополоцке. По Оршанскому району и в Орше назначены аукционы по 20 объектам (с начальной ценой от оценочной до базовой).

Подробная информация о назначенных аукционах размещена на сайте комитета «Витебскоблимущество» в разделе «Аукционы».

Кроме того, подробную информацию можно также найти на сайтах Государственного комитета по имуществу и Единой информационной базы неиспользуемого государственного имущества, предназначенного для продажи и сдачи в аренду.
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