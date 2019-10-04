ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЛОРУСЫ ПРОДАЛИ НА 588 МЛН ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ ВАЛЮТЫ, ЧЕМ КУПИЛИ

12:30 07.10.2019 За девять месяцев 2019 года белорусы продали на 588,4 млн долларов больше валюты, чем купили. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Беларуси. Согласно информации, с начала года население продало наличную и безналичную валюту на 7,218 млрд долларов в эквиваленте, купило – 6,630 млрд долларов. Чистая продажа инвалюты физлицами составила 588 млн долларов. Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в январе-сентябре продали иностранную валюту на 16,171 млрд долларов в эквиваленте, купили – 15,651 млрд долларов. Нерезиденты Беларуси за девять месяцев продали валюту на 647,5 млн долларов в эквиваленте, купили – 196 млн долларов.