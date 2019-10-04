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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЛОРУСЫ ПРОДАЛИ НА 588 МЛН ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ ВАЛЮТЫ, ЧЕМ КУПИЛИ
12:30 07.10.2019
За девять месяцев 2019 года белорусы продали на 588,4 млн долларов больше валюты, чем купили. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Беларуси.
Согласно информации, с начала года население продало наличную и безналичную валюту на 7,218 млрд долларов в эквиваленте, купило – 6,630 млрд долларов. Чистая продажа инвалюты физлицами составила 588 млн долларов.
Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в январе-сентябре продали иностранную валюту на 16,171 млрд долларов в эквиваленте, купили – 15,651 млрд долларов.
Нерезиденты Беларуси за девять месяцев продали валюту на 647,5 млн долларов в эквиваленте, купили – 196 млн долларов.
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