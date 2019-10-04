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ЭКОНОМИКА РБ


ПВТ И БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДУНИВЕРСИТЕТ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:52 07.10.2019

Парк высоких технологий и Белорусский государственный медицинский университет 4 октября подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, состоялся круглый стол по вопросам внедрения разработок ПВТ в практическую деятельность учреждений здравоохранения Беларуси. Парк высоких технологий также представил карту медицинских IT-компаний страны. За последние несколько лет количество новых решений в этой сфере увеличилось в несколько раз.

Медиков заинтересовал нейронавигатор для хирургов от компании Promwad. Специальная станция позволяет минимизировать хирургическое вмешательство, более точно контролировать и планировать операции на мозге, а также повысить продуктивность врача.

Еще одна любопытная разработка - паспорт легких от Healthy Networks. Автоматическая система позволяет оценить состояние легких на основе анализа звуков и сопутствующих симптомов с использованием нейронных сетей. Электронным стетоскопом можно воспользоваться и дома. Он улавливает даже звуки, недоступные человеческому слуху, и помогает врачу своевременно поставить точный диагноз.

Стартап Skinive использует нейросеть для определения проблемных участков кожи с помощью камеры смартфона. Разработка помогает в выявлении рисков онкологических заболеваний и направляет информацию о тревожных симптомах специалистам.
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