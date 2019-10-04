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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ ЮРЛИЦ И ПОЧТИ 30 ТЫСЯЧ ИП
11:41 07.10.2019
За девять месяцев 2019 года в Беларуси зарегистрировано 37374 субъекта хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 8207 юридических лиц и 29167 индивидуальных предпринимателей.
В частности, в Брестской области зарегистрировано 684 юридических лица и 3757 индивидуальных предпринимателей; в Витебской - 554 юрлица и 2672 ИП; в Гомельской - 579 юрлиц и 3371 ИП; в Гродненской - 510 юрлиц и 3189 ИП; в Минской - 1303 юрлица и 4877 ИП; в Могилевской - 528 юрлиц и 2950 ИП; в Минске - 3951 юридическое лицо и 8351 индивидуальный предприниматель.
Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) зарегистрировали в январе-сентябре 98 юридических лиц.
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