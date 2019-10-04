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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕРЕЗ "ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ" НАЧАЛА КУРСИРОВАТЬ МАРШРУТКА БОРИСОВ-МИНСК
10:54 07.10.2019
С октября 2019 года новый маршрут связал города Минск и Борисов с Китайско-белорусским индустриальным парком.
Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», маршрутка №3410ТК курсирует через "Великий камень" 12 раз в день на Минском направлении и столько же на Борисовском.
Начальной и финальной точкой маршрута в Минске является станция метро "Могилевская", в Борисове – автобусный вокзал.
Пять из девяти предусмотренных остановок рейса осуществляются в индустриальном парке. В частности, маршрутка высаживает и забирает пассажиров на Минском проспекте, у административного и выставочного центров, а также на улице Сапфировой.
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