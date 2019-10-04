Комитет государственного имущества Мингорисполкома 10 октября 2019 года организует электронные торги по продаже государственного имущества без продажи права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания отчуждаемого имущества в Марьиной Горке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, торги будут проходить с 11 часов на электронной торговой площадке РУП «Институт недвижимости и оценки».

Зарегистрироваться и принять участие в торгах могут все желающие. Последний день приема заявлений – 7 октября 2019 года.

Общая площадь выставляемого на торги объекта – капитального строения (здание бомбоубежища по ул. Восточной, 8 в Марьиной Горке) – 32,1 кв. м. Начальная цена продажи предмета электронных торгов - 4423 рубля 25 копеек.

Более подробная информация о проведении аукционов размещена на официальных сайтах Минского городского исполнительного комитета и Государственного комитета по имуществу, на сайте Единой информационной базы неиспользуемого государственного имущества, предназначенного для продажи и сдачи в аренду.